В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Свыше 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в Свыше 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США , почти 900 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 883 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 27 234.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 896 человек, накануне сообщалось о 935 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 113 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 540 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 531 872 человек. Выздоровели в мире свыше 3,5 миллиона, более 421 тысяч человек умерли.