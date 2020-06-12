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Распространение нового коронавируса
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В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-12T13:59
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

13:59 12.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Свыше 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, почти 900 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 883 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 27 234.
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 896 человек, накануне сообщалось о 935 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 113 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 540 тысяч человек.
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Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 531 872 человек. Выздоровели в мире свыше 3,5 миллиона, более 421 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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