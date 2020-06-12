В Пекине ученики начальной школы пока не вернутся к занятиям

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Власти Пекина решили не возобновлять занятия для учеников младших классов начальных школ после того, как в китайской столице за последние два дня было выявлено три новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Накануне замглавы администрации пекинского района Сичэн Мяо Цзяньхун сообщил, что в Пекине впервые за 56 дней был выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 был обнаружен у 52-летнего мужчины, который в последние две недели не выезжал из города. В пятницу власти отчитались еще о двух зараженных.

Агентство сообщает, что занятия в младших классах пекинских начальных школ должны были возобновиться 15 июня. К учебе, по планам, должны были приступить около 520 тысяч учеников первого, второго и третьего классов.

Однако в пятницу Муниципальная комиссия Пекина по вопросам образования изменила свое предыдущее решение о возобновлении занятий ввиду "изменения ситуации по профилактике и борьбе с эпидемией" коронавируса.

Власти Пекина на фоне значительного улучшения эпидемиологической ситуации в городе с 6 июня понизили до третьего уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго. Всего уровней четыре.

После понижения уровня реагирования на ЧС в Пекине также будут постепенно сниматься ограничения на крайне популярный в Китае групповой туризм, однако пока только для туристов, приезжающих из районов с низким уровнем риска. За границу туристы пока выезжать не могут. При этом 14-дневный централизованный карантин и обязательный тест на коронавирус по-прежнему сохраняется для приезжих из-за границы.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 064 случая коронавирусной инфекции, 78 365 человек выздоровели, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1803, выздоровели 1740 человек.