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В Германии выразили опасения по поводу санкций по "Северному потоку — 2"
2020-06-12T13:52
минэкономики фрг
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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минэкономики фрг, северный поток — 2, германия, сша, в мире

В Германии выразили опасения по поводу санкций по "Северному потоку — 2"

13:52 12.06.2020
18337
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в акватории Калининграда
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в акватории Калининграда. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока — 2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но работы государственных ведомств, сообщила в пятницу Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.
В документе указано, что законопроект о санкциях против "Северного потока — 2", который был внесен в Сенат в начале июня, предусматривает ограничительные меры "для всех компаний", занятых в проекте, а также "аналогично для всех услуг, таких как проверки, инспекции или сертификация, которые необходимы для эксплуатации "Северного потока — 2", цитирует издание документ.
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
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В этой связи, пишет газета, "в министерстве экономики опасаются, что предложенный американский законопроект мог бы "ввести санкции против административно-технических действий государственных ведомств в связи со строительством или эксплуатацией трубопровода"".
"Было бы новшеством, если санкции направляются против ведомств (дружественных) правительств или прямо против правительств", - цитирует FAZ документ.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
132852339
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Минэкономики ФРГСеверный поток — 2ГерманияСШАВ мире
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