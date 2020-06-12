В Германии выразили опасения по поводу санкций по "Северному потоку — 2"

В документе указано, что законопроект о санкциях против "Северного потока — 2", который был внесен в Сенат в начале июня, предусматривает ограничительные меры "для всех компаний", занятых в проекте, а также "аналогично для всех услуг, таких как проверки, инспекции или сертификация, которые необходимы для эксплуатации "Северного потока — 2", цитирует издание документ.