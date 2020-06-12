https://ria.ru/20200612/1572853354.html
В Германии выразили опасения по поводу санкций по "Северному потоку — 2"
2020-06-12T13:52
2020-06-12T13:52
минэкономики фрг
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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минэкономики фрг, северный поток — 2, германия, сша, в мире
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости.
В Минэкономики ФРГ
опасаются, что санкции США
против "Северного потока — 2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но работы государственных ведомств, сообщила в пятницу Frankfurter Allgemeine Zeitung
со ссылкой на внутренний документ министерства.
В документе указано, что законопроект о санкциях против "Северного потока — 2", который был внесен в Сенат в начале июня, предусматривает ограничительные меры "для всех компаний", занятых в проекте, а также "аналогично для всех услуг, таких как проверки, инспекции или сертификация, которые необходимы для эксплуатации "Северного потока — 2", цитирует издание документ.
В этой связи, пишет газета, "в министерстве экономики опасаются, что предложенный американский законопроект мог бы "ввести санкции против административно-технических действий государственных ведомств в связи со строительством или эксплуатацией трубопровода"".
"Было бы новшеством, если санкции направляются против ведомств (дружественных) правительств или прямо против правительств", - цитирует FAZ документ.
"Северный поток — 2
" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море
до Германии
. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина
и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"