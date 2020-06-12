В Латвии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

РИГА, 12 июн — РИА Новости. Два случая заражения COVID-19 зафиксировали в Латвии за сутки, один человек скончался, общее число заболевших составило 1096, сообщили на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний республики.
"За сутки были проведены 1298 тестов. Выявлено два новых случая заболевания. Один человек скончался. С начала распространения вируса в Латвии сделано 124662 теста на COVID-19, от болезни вылечились 818 человек", - говорится в сообщении.
В Латвии проживает около 2 миллионов человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.