Украинским аэропортам с 15 июня разрешили принимать международные рейсы

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу разрешил с 15 июня ряду украинских аэропортов в регионах принимать международные рейсы и утвердил новые критерии работы пропускных пунктов. С 15 июня власти Украины планируют возобновить международное авиасообщение.

"С целью возобновления с 15 июня 2020 года деятельности пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов международного воздушного сообщения и обеспечения возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами проектом акта предлагается открыть пункты пропуска в авиасообщении", - сказал первый замглавы Мининфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович во время заседания кабмина. Трансляция велась на Youtube-канале ведомства.

Ивано-Франковске, Он уточнил, что будет разрешена работа аэропортов в Ужгороде Тернополе , Хмельницком, Измаиле, Мариуполе , Кривом Роге, Суммах, Ровно, Озерном, Черкассах Полтаве и Сокольниках. Также кабмин утвердил новые критерии, разработанные минздравом, согласно которым иностранцы будут пересекать границы Украины.

Позже министр инфраструктур Владислав Криклий сообщил, что кабмин принял решение позволить въезд на Украину иностранцам, которые не являются гражданами стран с напряженной обстановкой по коронавирусу. "Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - написал министр в Telegram.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 11 мая кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Второй этап стартовал 22 мая, в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детсады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общепита в большинстве регионов.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 29 753, умерли 870 человек, 13 567 выздоровели.