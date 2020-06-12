Россия следит за рассмотрением дела о "скифском золоте", заявил посол

Он отметил, что в июле 2019 года у сторон спора запросили дополнительную информацию и разъяснения, поэтому теперь требуется некоторое время для рассмотрения этих сведений.

Коллекция четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.