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Россия следит за рассмотрением дела о "скифском золоте", заявил посол
2020-06-12T13:41
александр шульгин
ситуация вокруг коллекции скифского золота
юнеско
нидерланды
киев
амстердам
в мире
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александр шульгин, ситуация вокруг коллекции скифского золота, юнеско, нидерланды, киев, амстердам, в мире

Россия следит за рассмотрением дела о "скифском золоте", заявил посол

13:41 12.06.2020
536
© AP Photo / Franka BrunsЭкспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине
© AP Photo / Franka Bruns
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Россия внимательно следит за рассмотрением в окружном суде Амстердама дела о крымской коллекции "скифского золота" и надеется, что судьи примут решение о возвращение этого культурного наследия Крыму, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
"Мы внимательно следим за делом (о крымской коллекции "скифского золото" - ред.). По нашему мнению, решение Окружного суда Амстердама в 2016 году, согласно которому голландский музей передал эти артефакты Украине, а не реальным владельцам, было неоправданным и создало плохой прецедент для культурных обменов по всему миру. Апелляционный суд Амстердама уже отменил этот вердикт в 2019 году, но разбирательство продолжается", - сказал посол в ответ на вопрос, как РФ оценивает рассмотрение дела о "скифском золоте" голландским судом.
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Он отметил, что в июле 2019 года у сторон спора запросили дополнительную информацию и разъяснения, поэтому теперь требуется некоторое время для рассмотрения этих сведений.
"Мы надеемся, что судьи в конечном итоге прикажут вернуть это культурное наследие туда, где оно хранилось", - подчеркнул Шульгин.
Коллекция четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.
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Александр ШульгинСитуация вокруг коллекции скифского золотаЮНЕСКОНидерландыКиевАмстердамВ мире
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