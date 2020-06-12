В Калининграде суд арестовал экс-полицейского по делу о смерти мужчины

КАЛИНИНГРАД, 12 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест второго бывшего полицейского, который проходит обвиняемым по делу о гибели от ожогов в ОВД Калининграда задержанного за хулиганство мужчины, сообщает следственное управление СК России по Калининградской области.
Резонансный случай, когда задержанный за мелкое хулиганство житель Черняховска 36-летний Иван Вшивков скончался от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере отдела полиции, произошел в Калининграде в октябре 2019 года. Как полагает следствие, в ночь на 20 октября, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, зная, что в камере повреждена система отопления и из трубы течет горячая вода, на протяжении примерно получаса продолжали содержать мужчину в помещении.
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Как сообщало ранее СУСК по региону, мужчина был пьян, вел себя агрессивно, вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог, от которого умер в больнице, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. В марте 2020 года бывшему начальнику смены дежурной части отдела полиции в Калининграде было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В качестве подозреваемого 10 июня был задержан и бывший старший оперативный дежурный ОМВД по Московскому району, ему также предъявлено обвинение в превышении полномочий.
"По ходатайству следователя регионального управления СК обвиняемому Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении СУСК.
В четверг в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления. В следственном управлении СК сообщили, что такая видеозапись имеется в материалах уголовного дела, она будет тщательно изучена следствием.