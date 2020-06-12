В Калининграде суд арестовал экс-полицейского по делу о смерти мужчины

Как сообщало ранее СУСК по региону, мужчина был пьян, вел себя агрессивно, вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог, от которого умер в больнице, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. В марте 2020 года бывшему начальнику смены дежурной части отдела полиции в Калининграде было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В качестве подозреваемого 10 июня был задержан и бывший старший оперативный дежурный ОМВД по Московскому району, ему также предъявлено обвинение в превышении полномочий.