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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572852941.html
Названы признаки второй волны коронавируса
2020-06-12T15:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье - общество
воз
общество
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https://ria.ru/20200612/1572850125.html
А может эта волна придет сразу после т.н. голосования. Сейчас потренировались и опыт уже есть как заставить сидеть людей дома. А там глядишь и запал на массовые протесты пройдет, а с другими можно и не церемониться.
135
Не переживайте. Финансирование "иностранному агенту", который вам за посты и "протесты" платит, не перекроют. Хотя жаль.
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коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество, воз, общество

Названы признаки второй волны коронавируса

13:37 12.06.2020 (обновлено: 15:00 12.06.2020)
106626
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом. После окончания пандемии коронавируса его поведение будет похоже на сезонное поведение гриппа, прогнозирует ученый.

"Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп", — заявил Зуев телеканалу "Звезда".

По его словам, коронавирус отличается от других вирусов высокой заразностью, но это его качество со временем начнет ослабевать.
Согласно данным ВОЗ, в мире COVID-19 заболели более 7,2 миллиона человек, свыше 413 тысяч погибли.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Вчера, 12:40Распространение нового коронавируса
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Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
Популярные комментарии
А может эта волна придет сразу после т.н. голосования. Сейчас потренировались и опыт уже есть как заставить сидеть людей дома. А там глядишь и запал на массовые протесты пройдет, а с другими можно и не церемониться.
12 июня, 14:20
Виктор Новожилов
66102066
Не переживайте. Финансирование "иностранному агенту", который вам за посты и "протесты" платит, не перекроют. Хотя жаль.
12 июня, 15:31
ЕСЕлена Сметанникова
65010021
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