https://ria.ru/20200612/1572852941.html
Названы признаки второй волны коронавируса
2020-06-12T13:37
2020-06-12T15:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье - общество
воз
общество
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https://ria.ru/20200612/1572850125.html
Виктор Новожилов
А может эта волна придет сразу после т.н. голосования. Сейчас потренировались и опыт уже есть как заставить сидеть людей дома. А там глядишь и запал на массовые протесты пройдет, а с другими можно и не церемониться.
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Елена Сметанникова
Не переживайте. Финансирование "иностранному агенту", который вам за посты и "протесты" платит, не перекроют. Хотя жаль.
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коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество, воз, общество