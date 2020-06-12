Названы признаки второй волны коронавируса

"Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп", — заявил Зуев телеканалу "Звезда".