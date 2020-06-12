Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572852795.html
Минобороны Франции будет финансировать разработку инновационной ткани
2020-06-12T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
флоранс парли
министерство обороны франции
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:211:3072:1939_1200x0_80_0_0_73805d958a22eb1f9e9271c439925478.jpg
1
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572852795.html?chat_room_id=1572852795
Новости
ru-RU
2144
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:211:3072:1939_1200x0_80_0_0_73805d958a22eb1f9e9271c439925478.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_113:0:2844:2048_1200x0_80_0_0_4da75b7d80ecbec52c29d520ee5475f5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_695:402:2341:2048_1200x0_80_0_0_c281103da0daa8ed8731d08e4a2fe8d2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, флоранс парли, министерство обороны франции, воз, в мире

Минобороны Франции будет финансировать разработку инновационной ткани

13:35 12.06.2020
2144
© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Министерство обороны Франции будет финансировать проект по разработке инновационной ткани с антивирусными свойствами, сообщила министр обороны Флоранс Парли.
"Министерство обороны продолжить поддерживать инновационные проекты в области борьбы с COVID-19. Agence Innovation Defense (Агентство оборонных инноваций) профинансирует на уровне 115992 евро разработку инновационной ткани с антивирусными свойствами, предложенную группой Serge Ferrari и лабораторией Virhealth", - написала Парли на своей странице в Twitter.
Она отметила, что этот материал, созданный на базе частиц серебра, резистентных к вирусу, можно будет использовать для придания защитных свойств палаткам, матрасам, комбинезонам и дверным ручкам.
Министр сообщила, что первые образцы ткани будут готовы в конце июня. По ее словам, согласно проведенным тестам, эта ткань сможет воспрепятствовать передаче вируса через материалы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
220012
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Флоранс ПарлиМинистерство обороны ФранцииВОЗВ мире
Рекомендуем
Игровая приставка Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Банковские карты
Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой
Логотип YouTube
YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
Знаки доллара на табло курса валют
Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
Игровая приставка Sony PlayStation 5
Sony презентовала PlayStation 5
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
Ведомствам поручено заключить контракты на российскую автотехнику
Кадр из трейлера будущего фильма Топ Ган: Мэверик
В Сети появилось видео со съемок фильма "Топ Ган: Мэверик"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Президент РФ Владимир Путин
Путин похвалил руководство ММК за подход к экологии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния