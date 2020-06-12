Минобороны Франции будет финансировать разработку инновационной ткани

ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Министерство обороны Франции будет финансировать проект по разработке инновационной ткани с антивирусными свойствами, сообщила министр обороны Флоранс Парли.
"Министерство обороны продолжить поддерживать инновационные проекты в области борьбы с COVID-19. Agence Innovation Defense (Агентство оборонных инноваций) профинансирует на уровне 115992 евро разработку инновационной ткани с антивирусными свойствами, предложенную группой Serge Ferrari и лабораторией Virhealth", - написала Парли на своей странице в Twitter.
Le ministère des Armées continue à soutenir les projets innovants de lutte contre le Covid-19. L’@Agence_ID financera à hauteur de 115 992 € le développement d’un tissu innovant aux propriétés anti-virales porté par le groupe Serge Ferrari et le laboratoire Virhealth. pic.twitter.com/1O59LESPq3— Florence Parly (@florence_parly) June 12, 2020
Она отметила, что этот материал, созданный на базе частиц серебра, резистентных к вирусу, можно будет использовать для придания защитных свойств палаткам, матрасам, комбинезонам и дверным ручкам.
Министр сообщила, что первые образцы ткани будут готовы в конце июня. По ее словам, согласно проведенным тестам, эта ткань сможет воспрепятствовать передаче вируса через материалы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.