Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У каждого человека в РФ должны быть возможности для реализации в любой сфере, заявил президент РФ У каждого человека в РФ должны быть возможности для реализации в любой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин

"Вот почему так значимо, чтобы у каждого человека были все возможности для самореализации, чтобы он мог работать, получать достойную, справедливую оплату, и его трудовые права были бы надежно защищены", - сказал Путин в завершении церемонии награждения Героев труда.

Президент отметил, что такое внимание, особая поддержка людей труда - непременное условие движение вперед по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере, в технологическом развитии, в культуре и в спорте.