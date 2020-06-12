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Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации
2020-06-12T13:47
празднование дня россии — 2020
день россии
владимир путин
общество
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празднование дня россии — 2020, день россии, владимир путин, общество

Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации

13:31 12.06.2020 (обновлено: 13:47 12.06.2020)
488
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У каждого человека в РФ должны быть возможности для реализации в любой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот почему так значимо, чтобы у каждого человека были все возможности для самореализации, чтобы он мог работать, получать достойную, справедливую оплату, и его трудовые права были бы надежно защищены", - сказал Путин в завершении церемонии награждения Героев труда.
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"Уверен, такие успехи обязательно будут. Они будут множиться, потому что мы все вместе, мы единый многонациональный народ. Символом нашей сплочённости, суверенитета и независимости является государственный флаг России. Он олицетворяет наши победы, готовность преодолевать все трудности, нашу устремленность в будущее", - отметил Путин.
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