https://ria.ru/20200612/1572852710.html
Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации
2020-06-12T13:31
2020-06-12T13:47
празднование дня россии — 2020
день россии
владимир путин
общество
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празднование дня россии — 2020, день россии, владимир путин, общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
У каждого человека в РФ должны быть возможности для реализации в любой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Вот почему так значимо, чтобы у каждого человека были все возможности для самореализации, чтобы он мог работать, получать достойную, справедливую оплату, и его трудовые права были бы надежно защищены", - сказал Путин в завершении церемонии награждения Героев труда.
Президент отметил, что такое внимание, особая поддержка людей труда - непременное условие движение вперед по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере, в технологическом развитии, в культуре и в спорте.
"Уверен, такие успехи обязательно будут. Они будут множиться, потому что мы все вместе, мы единый многонациональный народ. Символом нашей сплочённости, суверенитета и независимости является государственный флаг России. Он олицетворяет наши победы, готовность преодолевать все трудности, нашу устремленность в будущее", - отметил Путин.