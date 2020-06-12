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Процветание России зависит от человека труда, заявил Путин
2020-06-12T17:18
празднование дня россии — 2020
день россии
владимир путин
общество
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празднование дня россии — 2020, день россии, владимир путин, общество

Процветание России зависит от человека труда, заявил Путин

13:29 12.06.2020 (обновлено: 17:18 12.06.2020)
325
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Процветание России зависит от человека труда, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу поздравить вас с присвоением почетного звания "Герой труда Российской Федерации", поблагодарить за трудовую доблесть, пожелать вам и крепкого здоровья, и новых успехов, чтобы дело вашей жизни обязательно продолжалось трудами, талантами ваших учеников и последователей, чтобы вы и дальше вдохновляли граждан России на добрые поступки и на настоящие свершения. Это необходимо и важно нашей стране, потому что благополучие, процветание России зависит, вне всякого сомнения, от человека труда, в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин в завершении церемонии награждения Героев труда.
Он отметил, что речь идет о всех гражданах страны, "которые ставят перед собой высокие созидательные цели".
Путин поздравил с почетным званием Героев Труда в День России
Вчера, 13:19
Путин вручает медали Героя Труда в День России
18830015
Обсудить 3
Празднование Дня России — 2020День РоссииВладимир ПутинОбщество
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АШАлексей Шипарев
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А мы было уже подумали, что от биржевых спекулянтов!
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Von Stirliz
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