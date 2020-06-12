Процветание России зависит от человека труда, заявил Путин

"Хочу поздравить вас с присвоением почетного звания "Герой труда Российской Федерации", поблагодарить за трудовую доблесть, пожелать вам и крепкого здоровья, и новых успехов, чтобы дело вашей жизни обязательно продолжалось трудами, талантами ваших учеников и последователей, чтобы вы и дальше вдохновляли граждан России на добрые поступки и на настоящие свершения. Это необходимо и важно нашей стране, потому что благополучие, процветание России зависит, вне всякого сомнения, от человека труда, в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин в завершении церемонии награждения Героев труда.