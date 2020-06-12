https://ria.ru/20200612/1572852671.html
Процветание России зависит от человека труда, заявил Путин
2020-06-12T13:29
2020-06-12T17:18
празднование дня россии — 2020
день россии
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200612/1572852206.html
Алексей Шипарев
Избитые демагогические шаблоны. Делами никак не подтверждённые.
38
Von Stirliz
А мы было уже подумали, что от биржевых спекулянтов!
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празднование дня россии — 2020, день россии, владимир путин, общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Процветание России зависит от человека труда, заявил президент РФ Владимир Путин
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"Хочу поздравить вас с присвоением почетного звания "Герой труда Российской Федерации", поблагодарить за трудовую доблесть, пожелать вам и крепкого здоровья, и новых успехов, чтобы дело вашей жизни обязательно продолжалось трудами, талантами ваших учеников и последователей, чтобы вы и дальше вдохновляли граждан России на добрые поступки и на настоящие свершения. Это необходимо и важно нашей стране, потому что благополучие, процветание России зависит, вне всякого сомнения, от человека труда, в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин в завершении церемонии награждения Героев труда.
Он отметил, что речь идет о всех гражданах страны, "которые ставят перед собой высокие созидательные цели".