В Приморье выявили почти сто случаев заражения коронавирусом за сутки

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Почти 100 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Почти 100 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Приморье за сутки, общее число возросло до 2 702, сообщает правительство региона.

"За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом. В целом, с начала пандемии в крае зарегистрировали 2 702 случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Из инфекционных госпиталей края за последние сутки были выписаны 20 человек. Общее число выздоровевших достигло 1 634, сообщают власти региона.

"В Приморье зарегистрировали ещё один летальный исход от коронавируса. Общее количество приморцев, которые не справились с болезнью - 26", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.