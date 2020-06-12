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Распространение нового коронавируса
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В Приморье выявили почти сто случаев заражения коронавирусом за сутки
2020-06-12T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
приморский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край

В Приморье выявили почти сто случаев заражения коронавирусом за сутки

13:29 12.06.2020
7199
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Почти 100 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Приморье за сутки, общее число возросло до 2 702, сообщает правительство региона.
"За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом. В целом, с начала пандемии в крае зарегистрировали 2 702 случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Из инфекционных госпиталей края за последние сутки были выписаны 20 человек. Общее число выздоровевших достигло 1 634, сообщают власти региона.
"В Приморье зарегистрировали ещё один летальный исход от коронавируса. Общее количество приморцев, которые не справились с болезнью - 26", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский край
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