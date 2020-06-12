США не ищут компромиссы с Китаем, считает эксперт

"Что нас ждет в это посткризисное время? Очевидно, что ключевая здесь тенденция – формирование новой биполярности, это деградация отношений между США и Китаем… Такое биполярное расстройство мировой системы становится очевидно. В чем причина? Еще в 2017 году, после съезда коммунистической партии КНР, Китай сильно изменил и риторику, и политику. Все чаще стали звучать претензии не только на экономическое, но и технологическое лидерство. США примерно в это же время симметрично усилили акцент на величие Америки", - сказал Дынкин, выступая на конференции "Россия и мир", приуроченной к празднованию Дня России.