США не ищут компромиссы с Китаем, считает эксперт

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Китай идет на уступки и стремится найти компромисс в отношениях с США, однако Вашингтон не хочет договариваться с Пекином, а пытается затормозить китайский экономический и технологический рост, такой расклад опасен, считает президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, член президиума РАН Александр Дынкин.
"Что нас ждет в это посткризисное время? Очевидно, что ключевая здесь тенденция – формирование новой биполярности, это деградация отношений между США и Китаем… Такое биполярное расстройство мировой системы становится очевидно. В чем причина? Еще в 2017 году, после съезда коммунистической партии КНР, Китай сильно изменил и риторику, и политику. Все чаще стали звучать претензии не только на экономическое, но и технологическое лидерство. США примерно в это же время симметрично усилили акцент на величие Америки", - сказал Дынкин, выступая на конференции "Россия и мир", приуроченной к празднованию Дня России.
По его словам, далее Вашингтон усилил политику протекционизма и начал последовательно разрушать основополагающие договора в сфере стратегической стабильности.
Эксперт считает, что следствием конфликта США и Китая станет биполярный мир.
"В чем содержание этой жесткой конкуренции? С моей точки зрения, Китаю не хватило терпения и 50 лет. Осознав это, Китай пытается договориться и уступить: скажем, соглашение о снижении торговых ограничений, которое начало действовать с 14 февраля, включает 198 пунктов, из них 105 начинается с формулировки "Китай должен", 88 - "стороны должны" и только пять содержат формулировку "США должны". То есть получается <…> счет 21:1 в пользу Белого дома", - заметил Дынкин.
В результате, как отметил спикер, китайский экспорт в США сократился на 26%, то есть налицо выправление торгового баланса.
"Китай пытается найти компромиссы, США не ищут компромиссы - они хотят остановить, затормозить рост этой страны, а не договариваться. Я думаю, что эта асимметрия, с которой мы войдем в посткризисиный мир, она достаточно опасна", - резюмировал политолог.