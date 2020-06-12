https://ria.ru/20200612/1572852339.html
Число случаев заражения коронавирусом на Сахалине достигло 313
2020-06-12T13:21
2020-06-12T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий лимаренко
сахалин
курильские острова
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалин, курильские острова
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн – РИА Новости.
Коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 22 человек, общее число заболевших на Сахалине
и Курилах
достигло 313, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко
.
"Итого на 12 июня в Сахалинской области 313 случаев заболевания, 88 выписаны с выздоровлением, 225 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, новые пациенты инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ в основном заразились COVID-19 в результате контактов с ранее заболевшими людьми.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.