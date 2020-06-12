Число случаев заражения коронавирусом на Сахалине достигло 313

Врачи и пациенты с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 22 человек, общее число заболевших на Коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 22 человек, общее число заболевших на Сахалине Курилах достигло 313, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко

"Итого на 12 июня в Сахалинской области 313 случаев заболевания, 88 выписаны с выздоровлением, 225 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые пациенты инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ в основном заразились COVID-19 в результате контактов с ранее заболевшими людьми.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Возвращающимся домой жителям региона рекомендовано иметь аналогичный документ.