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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572852105.html
В Карелии более 50 вахтовиков-дорожников заразились коронавирусом
2020-06-12T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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артур парфенчиков
сортавальский район
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артур парфенчиков, сортавальский район, происшествия

В Карелии более 50 вахтовиков-дорожников заразились коронавирусом

13:21 12.06.2020
303
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у 51 дорожного рабочего из вахтового поселка АО "ВАД" в Сортавальском районе Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Сразу 81 случай коронавируса подтвержден в Карелии за минувшие сутки. Такой рост количества заболевших – результат массового оперативного обследования дорожных рабочих из вахтового поселка вблизи Пуйкколы в Сортавальском районе, где ранее заболели четыре человека. Бригада медиков, которая выехала на место, взяла 187 тестов на коронавирус, в результате у 51 человека подтвердился COVID-19", - написал губернатор в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил глава республики, все рабочие с положительным результатом исследований госпитализированы в специализированные отделения для больных коронавирусом в медучрежденях республики. Остальные рабочие изолированы в вахтовом поселке.
Карелия. Горный парк Рускеала.
9 июня, 17:10Туризм
В Карелии откроют все туристические объекты
По состоянию на 12 июня в Карелии 783 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. За все время выздоровели 287 человек, пятеро скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Артур ПарфенчиковСортавальский районПроисшествия
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