В Карелии более 50 вахтовиков-дорожников заразились коронавирусом

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у 51 дорожного рабочего из вахтового поселка АО "ВАД" в Сортавальском районе Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Сразу 81 случай коронавируса подтвержден в Карелии за минувшие сутки. Такой рост количества заболевших – результат массового оперативного обследования дорожных рабочих из вахтового поселка вблизи Пуйкколы в Сортавальском районе, где ранее заболели четыре человека. Бригада медиков, которая выехала на место, взяла 187 тестов на коронавирус, в результате у 51 человека подтвердился COVID-19", - написал губернатор в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил глава республики, все рабочие с положительным результатом исследований госпитализированы в специализированные отделения для больных коронавирусом в медучрежденях республики. Остальные рабочие изолированы в вахтовом поселке.
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По состоянию на 12 июня в Карелии 783 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. За все время выздоровели 287 человек, пятеро скончались.
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