В Карелии более 50 вахтовиков-дорожников заразились коронавирусом

Как отметил глава республики, все рабочие с положительным результатом исследований госпитализированы в специализированные отделения для больных коронавирусом в медучрежденях республики. Остальные рабочие изолированы в вахтовом поселке.

По состоянию на 12 июня в Карелии 783 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. За все время выздоровели 287 человек, пятеро скончались.