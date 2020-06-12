Крымский парк львов "Тайган" открылся спустя полгода простоя

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Крымский парк львов Крымский парк львов "Тайган" открыл двери для посетителей спустя полгода вынужденного простоя, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков

В декабре 2019 года Белогорский районный суд Крыма принял два решения о приостановке на месяц деятельности парка львов из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия вакцинации у животных. В свою очередь, Зубков заявил, что решил оставить "Тайган" закрытым на неопределенное время, несмотря на истечение срока закрытия. При этом Минэкономразвития РФ сообщило, что руководство "Тайгана" подтвердило намерение устранить все выявленные нарушения.

"Мы приурочили открытие парка ко Дню России. Парк вновь наполнен жизнью спустя полгода после закрытия. Жизнь возвращается и сезон 2020 года, хоть и в усеченном варианте, но начался и состоится", - сказал РИА Новости Зубков.

По его словам, со стороны парка устранены все выявленные ранее нарушения. Зубков также подчеркнул, что ситуация с работой парка находится на контроле у крымских властей, с которыми сложилось полное взаимопонимание.

"Мы выжили, сохранили и приумножили коллекцию. Парк выстоял. У парка большой запас прочности, несмотря на самую большую коллекцию хищников. Я благодарен неравнодушным людям и предприятиям, которые помогали нам пережить это непростое время. Здесь стоит отметить и заботу со стороны правительства", - подчеркнул Зубков.

Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе . Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.