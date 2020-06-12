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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200612/1572851936.html
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
2020-06-12T15:50
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
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https://ria.ru/20200612/1572845116.html
А он, в своем бункере, совсем не слышал, что большинству россиян он осточертел за 20 лет?
1278
очредная попытка узаконить свои амбиции на власть, все что есть в конституции не соблюдается и новое не будет соблюдаться, делается исключительно для того чтобы в глазах запада было все законно Вас то это как касается? Что вы тут все обсуждаете то? Идите работать, до пенсии далеко!!!
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353
60
конституция рф, владимир путин

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

13:14 12.06.2020 (обновлено: 15:50 12.06.2020)
73450
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
Путин отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.
"У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в конституцию России", - сказал президент.
"Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан", - сказал он.
Сергей Аксенов
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3704581414904020
Обсудить 1588
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир Путин
Популярные комментарии
А он, в своем бункере, совсем не слышал, что большинству россиян он осточертел за 20 лет?
12 июня, 14:06
Иван Петров
112420785114
очредная попытка узаконить свои амбиции на власть, все что есть в конституции не соблюдается и новое не будет соблюдаться, делается исключительно для того чтобы в глазах запада было все законно Вас то это как касается? Что вы тут все обсуждаете то? Идите работать, до пенсии далеко!!!
12 июня, 14:07
ДПДмитрий Переделкин
66214626483
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