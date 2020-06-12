Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572851907.html
В пансионате для инвалидов в Кемерово произошла вспышка COVID-19
2020-06-12T13:13
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кемерово
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1200x0_80_0_0_ff24ac87d5e5c658b4f75dcf585fd334.jpg
https://ria.ru/20200612/1572851209.html
кемерово
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572851907.html?chat_room_id=1572851907
Новости
ru-RU
594
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1200x0_80_0_0_ff24ac87d5e5c658b4f75dcf585fd334.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2421:1815_1200x0_80_0_0_eae421487d265feee3481108ff5b2651.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_262:0:2077:1815_1200x0_80_0_0_65cb57c05645fdb32a305476fd4d9e81.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемерово, происшествия

В пансионате для инвалидов в Кемерово произошла вспышка COVID-19

13:13 12.06.2020
594
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 июн - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в пансионате для престарелых и инвалидов в Кемерово, где заразились 20 человек, 19 из которых – пенсионеры и один сотрудник учреждения, сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре.
По данным на пятницу в Кемерово выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось о массовом заражении пожилых в трех пансионатах области. Первого июня стало известно о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный", 9 июня выявили 25 COVID-положительных постояльцев пансионата "Здоровье". Оба пансионата находятся в Новокузнецке и принадлежат одному и тому же учредителю. В четверг список дополнил пансионат для ветеранов и инвалидов в Кемерово – 11 заразившихся, 10 из которых там проживают. Прокуратура Кузбасса по факту массовых заражений в пансионатах начала проверки.
"Из 44 случаев в Кемерово 20 (человек – ред.) – это вспышка в пансионате для инвалидов и престарелых, 19 (человек – ред.) – проживающих пенсионеров и один сотрудник", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
Вчера, 12:58Распространение нового коронавируса
В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Собеседница агентства добавила, что новая вспышка заражения зарегистрирована в том же пансионате, где в четверг были выявлены одиннадцать заразившихся, также два случая заражения в этом же пансионате было выявлено ранее.
"Все остальные случаи заболеваний – это не связанные между собой лица", – добавили в Роспотребнадзоре.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 997 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 361 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9389 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010311
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КемеровоПроисшествия
Рекомендуем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
Пробирки с кровью
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 68 случаев COVID-19
Магазин
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Названы признаки второй волны коронавируса
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Назван новый симптом, связанный с коронавирусом
Пассажиры у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
В аэропорту Симферополя появится огромная картина с Айвазовским
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
Тестирование на коронавирус
В Пензенской области 25 детей заразились коронавирусом за сутки
Горожане на одной из улиц в Москве
В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение коронавируса
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19
Девушка купается в океане в Майами-Бич, Флорида
Лучшие фото недели: жара, велосипедист в пустыне и каноист в бассейне
Сахар
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые назвали условия, способствующие распространению COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния