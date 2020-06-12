В пансионате для инвалидов в Кемерово произошла вспышка COVID-19

КЕМЕРОВО, 12 июн - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в пансионате для престарелых и инвалидов в Вспышка коронавирусной инфекции произошла в пансионате для престарелых и инвалидов в Кемерово , где заразились 20 человек, 19 из которых – пенсионеры и один сотрудник учреждения, сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре

По данным на пятницу в Кемерово выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о массовом заражении пожилых в трех пансионатах области. Первого июня стало известно о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный", 9 июня выявили 25 COVID-положительных постояльцев пансионата "Здоровье". Оба пансионата находятся в Новокузнецке и принадлежат одному и тому же учредителю. В четверг список дополнил пансионат для ветеранов и инвалидов в Кемерово – 11 заразившихся, 10 из которых там проживают. Прокуратура Кузбасса по факту массовых заражений в пансионатах начала проверки.

"Из 44 случаев в Кемерово 20 (человек – ред.) – это вспышка в пансионате для инвалидов и престарелых, 19 (человек – ред.) – проживающих пенсионеров и один сотрудник", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Собеседница агентства добавила, что новая вспышка заражения зарегистрирована в том же пансионате, где в четверг были выявлены одиннадцать заразившихся, также два случая заражения в этом же пансионате было выявлено ранее.

"Все остальные случаи заболеваний – это не связанные между собой лица", – добавили в Роспотребнадзоре.

По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 997 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 361 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9389 человека.