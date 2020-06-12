В партии "Европейская солидарность" сообщили о слежке за Порошенко

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов на брифинге в пятницу заявил, что неизвестные ведут незаконную слежку за экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Начальник второго отдела Госбюро расследований Вадим Приймачок 10 июня сообщил, что следователи вручили экс-президенту страны Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел. Как уточнили в пресс-службе ведомства, Порошенко подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины Сергея Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, а адвокат бывшего главы государства Илья Новиков считает, что офис генпрокурора незаконно вручил его подзащитному сообщение о подозрении. По данным офиса генерального прокурора Украины, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.
"За Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - заявил Герасимов. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
Он отметил, что в четверг возле дома Порошенко были зафиксированы три автомобиля с неизвестными, которые отказались представиться. При этом, по словам Герасимова, в базе номерных знаков номера, которые были на автомобилях, не зафиксированы. При этом он добавил, что партия "Европейская солидарность" требует от президента Украины Владимира Зеленского объяснить, кто разрешил следить за Порошенко. "Мы обращаемся к Зеленскому… дать ответ, кто ведет эту незаконную слежку", - сказал Герасимов.
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов. Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Впоследствии контрразведка СБ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
Закон об отмене в конституции неприкосновенности депутатов вступил в силу на Украине 1 января текущего года. В частности, были внесены поправки в законодательство о порядке привлечения к уголовной ответственности, задержании, аресте и проведении следственных действий в отношении депутатов Рады. Теперь для этого не нужно проводить голосование в Раде и получать согласие парламента. Согласно закону, вносить данные в Единый реестр досудебных расследований о совершении депутатом правонарушений имеет право только генеральный прокурор. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) призвали президента Владимира Зеленского наложить вето на этот закон. Согласно украинскому законодательству генпрокурор Украины сам вручает письменное сообщение о подозрении депутату Рады, либо же может поручить прокурорам осуществить это.
11 июня, 16:15Сказано в эфиреФундамент для ссоры. Саакашвили отказался стать советником ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но тот отказался, заявив, что это "не его уровень". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал ситуацию.