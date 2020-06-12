В партии "Европейская солидарность" сообщили о слежке за Порошенко

Фундамент для ссоры. Саакашвили отказался стать советником Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но тот отказался, заявив, что это "не его уровень". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал ситуацию.