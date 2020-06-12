Суд приостановил дело против представителя правительства Испании

В суд на Хосе Мануэля Франко подало частное лицо в связи с тем, что возглавляемое им ведомство разрешило проведение массовой акции 8 марта в защиту прав женщин, несмотря на то что в Испании на тот момент уже были выявлены 600 случаев заражения, 17 человек умерли. В Мадриде в митинге приняли участие 120 тысяч человек.