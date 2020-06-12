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Распространение нового коронавируса
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Суд приостановил дело против представителя правительства Испании
2020-06-12T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, мадрид (город), европа, испания, в мире

Суд приостановил дело против представителя правительства Испании

13:09 12.06.2020
318
© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 12 июн – РИА Новости. Следственный суд Мадрида приостановил рассмотрение дела в отношении представителя правительства Испании в Мадриде Хосе Мануэля Франко в связи с разрешением на проведение митинга 8 марта, после которого в столице обострилась эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19.
В суд на Хосе Мануэля Франко подало частное лицо в связи с тем, что возглавляемое им ведомство разрешило проведение массовой акции 8 марта в защиту прав женщин, несмотря на то что в Испании на тот момент уже были выявлены 600 случаев заражения, 17 человек умерли. В Мадриде в митинге приняли участие 120 тысяч человек.
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7 июня, 16:45
В Испании прошли массовые акции против расизма
Однако судья следственного суда 51 Мадрида Кармен Родригес-Медель приняла решение временно отложить рассмотрение дела, поскольку не нашла достаточных доказательств для предъявления Франко обвинений в преступлениях, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Судья пришла к заключению, что в период с 5 по 14 марта у Франко не было объективной и достоверной информации о риске для здоровья людей, который представляли собой проведение митингов и массовых мероприятий. Он "не получил сообщений или медицинских инструкций по этому вопросу, также этого не требовали никакие компетентные органы в санитарной области", говорится в документе. Кроме того, "ни одно физическое, юридическое, государственное или частное лицо не требовали от представителя правительства в Мадриде запретить или ограничить каким-либо образом проведение массовых мероприятий или манифестаций из-за COVID-19".
При этом судья отказалась полностью прекратить дело, чего требовала Государственная адвокатура.
Решение суда может быть обжаловано.
Испания - одна из самых пострадавших стран от пандемии, жертвами стали более 27 тысяч человек (из них в сообществе Мадрид – 8,7 тысячи), при помощи тестов ПЦР были выявлены более 240 тысяч случаев заражения (из них в сообществе Мадрид – более 70 тысяч). Однако проводимое минздравом исследование установило, что болезнь перенесли 5,2% населения страны, то есть 2,4 миллиона человек. Во время пика эпидемии в этой стране были введены самые жёсткие карантинные меры в Европе. Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, продлен до 21 июня. В настоящее время страна постепенно снимает карантинные меры, однако передвижение между разными провинциями ограничено.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мадрид (город)ЕвропаИспанияВ мире
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