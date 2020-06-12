Там, где начинается Россия: на Курилах 12 июня развернули триколор

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Государственный флаг размером 9 на 12 метров развернули на острове Итуруп Сахалинской области в честь Дня России. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, участвовавшего в мероприятии, поднятие флага на Курильских островах очень символично, поскольку именно здесь "начинается Россия”.