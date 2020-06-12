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Посол России рассказал об энергетических проектах с Нидерландами
2020-06-12T13:06
россия
александр шульгин
газпром
нидерланды
shell
экономика
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россия, александр шульгин, газпром, нидерланды, shell, экономика

Посол России рассказал об энергетических проектах с Нидерландами

13:06 12.06.2020
406
© flickr.com/ PascalГаага
Гаага
© flickr.com/ Pascal
Гаага. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Пандемия COVID-19 повлияла на торговлю РФ и Нидерландов из-за снижения спроса на нефть и газ, однако Россия продолжает развивать долгосрочные проекты в энергетике при участии голландских компаний, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге Александр Шульгин.
"К сожалению, мы должны заявить, что пандемия коронавируса затронула российско-голландскую двустороннюю торговлю, поскольку спрос на нефть и газ значительно снизился. Тем не менее, сотрудничество между российскими и голландскими компаниями продолжается даже в эти трудные времена", - сказал Шульгин, отвечая на вопрос о двусторонней торговле.
По его словам, недавно стало известно, что нидерландская компания Mammoet, которая является лидером на мировом рынке подъема тяжелых грузов и их транспортировки, получит свой самый крупный в истории контракт на выполнение операций по подъему более полумиллиона тонн на Гыданском полуострове на севере Западно-Сибирской равнины. Данный контракт будет реализовываться в течение четырех лет в рамках проекта Arctic LNG 2.
"Несмотря на текущую турбулентность на рынках нефти, Россия продолжает развивать свои долгосрочные проекты в энергетическом секторе при активном участии голландских компаний, которые зарекомендовали себя как надежные партнеры. Например, в 2020 году Shell и Газпром нефть расширили свое совместное предприятие Salym Petroleum Development (SPD), приобретя новые лицензии на разведку и добычу традиционных месторождений углеводородов в Западной Сибири. На сегодняшний день SPD является крупнейшим инвестиционным проектом на суше с участием иностранного капитала в российской нефтяной промышленности", - рассказал посол.
Он также сообщил, что объем двусторонней торговли между Россией и Нидерландами в 2019 году достиг 48,8 миллиарда долларов.
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РоссияАлександр ШульгинГазпромНидерландыShellЭкономика
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