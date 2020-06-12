Аксенов рассказал, почему гордится Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что горд быть гражданином страны, которая заботится о людях и способна защищать свою территорию.
"Я горжусь своей страной и горжусь тем, что я гражданин Российской Федерации. Всем крымчанам могу сказать одно, что Россия – это та страна, которая заботится о своих гражданах, будет защищать свою территорию, помогать своим людям в сложной ситуации", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24", обращаясь к крымчанам по случаю Дня России.
По его словам, жители полуострова гордятся и любят свою страну. "То, что бы сделано в 2014 году, повторили бы еще тысячу раз", - заявил Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".