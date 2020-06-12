Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572851496.html
Аксенов рассказал, почему гордится Россией
2020-06-12T14:20
празднование дня россии — 2020
россия
сергей аксенов (политик)
день россии
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1200x0_80_0_0_c10c09991281f14b81d07d5f1f60c40e.jpg
https://ria.ru/20200612/1572845116.html
https://ria.ru/20200612/1572846776.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572851496.html?chat_room_id=1572851496
Новости
ru-RU
506
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1200x0_80_0_0_c10c09991281f14b81d07d5f1f60c40e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_93:0:2824:2048_1200x0_80_0_0_cb8dcbf679c750ea9a081558840b9f1c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_434:0:2482:2048_1200x0_80_0_0_372e9c02eac1d2a01eee6fef7a8e607f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
празднование дня россии — 2020, россия, сергей аксенов (политик), день россии, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, общество

Аксенов рассказал, почему гордится Россией

13:05 12.06.2020 (обновлено: 14:20 12.06.2020)
506
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что горд быть гражданином страны, которая заботится о людях и способна защищать свою территорию.
"Я горжусь своей страной и горжусь тем, что я гражданин Российской Федерации. Всем крымчанам могу сказать одно, что Россия – это та страна, которая заботится о своих гражданах, будет защищать свою территорию, помогать своим людям в сложной ситуации", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24", обращаясь к крымчанам по случаю Дня России.
Сергей Аксенов
Вчера, 10:34Голосование по поправкам в Конституцию
Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию
По его словам, жители полуострова гордятся и любят свою страну. "То, что бы сделано в 2014 году, повторили бы еще тысячу раз", - заявил Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Стела на въезде в Донецк
Вчера, 11:19
ДНР впервые отмечает День России в статусе государственного праздника
3921005
Обсудить 0
Празднование Дня России — 2020РоссияСергей Аксенов (политик)День РоссииВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНОбщество
Рекомендуем
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
Ведомствам поручено заключить контракты на российскую автотехнику
Стела на въезде в Донецк
ДНР впервые отмечает День России в статусе государственного праздника
Сергей Аксенов
Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию
Крым
Эксперт предложил Зеленскому вариант решения крымского вопроса
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Россия следит за рассмотрением дела о "скифском золоте", заявил посол
Президент РФ Владимир Путин
Мир, столкнувшись с новыми угрозами, многое переосмыслил, заявил Путин
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир
Подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай стал жертвой дезинформации, заявили в Пекине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
Гаага
Посол России рассказал об энергетических проектах с Нидерландами
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане подвели итоги первого года президентства Токаева
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Политолог оценил заявления Киева о никчемности Минских соглашений
Президент РФ Владимир Путин
Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния