https://ria.ru/20200612/1572851270.html
Среди новых заболевших COVID-19 в Саратовской области есть трое детей
2020-06-12T12:59
2020-06-12T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости.
Трое детей есть в числе 116 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области
, общее число зараженных достигло 4362, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 116 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - трое; 18-19 лет - один; 20-29 лет - 10; 30-39 лет - 13; 40-49 лет - 20; 50-59 лет - 22; старше 60 - 47. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц… определен", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 43 новых случая COVID-19 выявили в Саратове
, по 15 - в Балаковском и Энгельсском, по пять - в Саратовском и Хвалынском, по четыре - в Александрово-Гайском и Вольском, три - в Новобурасском, по два - в Дергачевском, Новоузенском, Петровском и Советском
, по одному - еще в 14 районах области.
"Среди заболевших 30 контактных лиц, 85 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 62, с признаками ОРВИ - 35, с бессимптомным течением — 19", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что из общего числа зараженных коронавирусом, которое увеличилось до 4362 человек, выздоровели 1980 человек, в том числе 98 - за последние сутки.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.