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В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
2020-06-12T12:58
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область

В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

12:58 12.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач Илья Чайников в инфекционной больнице "РЖД-Медицина"
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 12 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 40 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 183 человека с коронавирусом, в том числе трое - в Самарской области.
"Всего в регионе 40 человек скончались, в том числе женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, мужчина 88 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 78 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 53 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 14 человек заразились от ранее заболевших, у 10 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, еще один заболел, вернувшись из Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3548 случаев заражения коронавирусом, 1741 человек выздоровел.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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