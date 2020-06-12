В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

САМАРА, 12 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 40 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 183 человека с коронавирусом, в том числе трое - в Самарской области.

"Всего в регионе 40 человек скончались, в том числе женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, мужчина 88 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 78 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 53 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 14 человек заразились от ранее заболевших, у 10 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, еще один заболел, вернувшись из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3548 случаев заражения коронавирусом, 1741 человек выздоровел.