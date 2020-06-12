Посол России в Финляндии оценил состояние российско-финских отношений

"Был отменён планировавшийся на июнь конгресс породненных городов. Сейчас организаторы культурного форума, который должен состояться в начале октября в Лахти, тоже думают о возможных формах его проведения. Может быть, удастся найти какие-то варианты провести его в онлайн-режиме, чтобы не отменять его совсем, не переносить на следующий год", - рассказал дипломат.