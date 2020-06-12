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Посол России в Финляндии оценил состояние российско-финских отношений
2020-06-12T13:25
павел кузнецов
лахти
финляндия
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павел кузнецов, лахти, финляндия, в мире

Посол России в Финляндии оценил состояние российско-финских отношений

12:58 12.06.2020 (обновлено: 13:25 12.06.2020)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииПосол РФ в Финляндии Павел Кузнецов
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн - РИА Новости. Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, не окажет влияния на российско-финские отношения, заявил журналистам в интервью по случаю Дня России посол в Финляндии Павел Кузнецов.
"На сегодняшний день я не вижу никаких предпосылок или оснований опасаться, что ситуация вокруг коронавируса может как-то негативно сказаться на наших двусторонних отношениях в долгосрочной перспективе", - отметил Кузнецов.
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Тем не менее дипломат отметил, что ситуация оказывает влияние на текущую работу.
"Был отменён планировавшийся на июнь конгресс породненных городов. Сейчас организаторы культурного форума, который должен состояться в начале октября в Лахти, тоже думают о возможных формах его проведения. Может быть, удастся найти какие-то варианты провести его в онлайн-режиме, чтобы не отменять его совсем, не переносить на следующий год", - рассказал дипломат.
Посол выразил надежду, что данные сложности носят кратковременный характер и после паузы будет новый импульс развития.
Он заявил, что с оптимизмом смотрит на отношения двух стран.
"Я с большим оптимизмом смотрю в будущее наших отношений. Залогом этого является настрой руководства наших стран на дальнейшее углубление расширения двустороннего взаимодействия и укрепления нашего добрососедства, и главное - эта линия поддерживается подавляющим большинством народов наших стран", - сказал посол.
Он отметил интенсивные контакты по различным линиям руководства двух стран.
"Если говорить кратко, то сегодня мы можем сказать, что российско-финские отношения - это отношения добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества, отношения которые выстраиваются на взаимопонимании и учете интересов сторон. Основной вектор нашим отношениям задает регулярный политический диалог на уровне глав наших государств", - считает Кузнецов.
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