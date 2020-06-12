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Лукашенко призвал шире использовать местные виды топлива
2020-06-12T12:55
полоцк
александр лукашенко
газпром
витебская область
белоруссия
экономика
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полоцк, александр лукашенко, газпром, витебская область, белоруссия, экономика

Лукашенко призвал шире использовать местные виды топлива

12:54 12.06.2020 (обновлено: 12:55 12.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что республике приходится выпрашивать нефть и газ и поручил шире использовать в стране местные виды топлива.
"А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это (местные виды топлива – ред.) надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", - сказал белорусский лидер в пятницу на совещании в Полоцке. Его слова приводит пресс-служба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
7 апреля, 11:57
Лукашенко поручил создать в Белоруссии запас нефти и топлива
Глава государства обратил внимание, что, например, торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами. "Молодцы (Витебская область – ред.), развернулись по пеллетам. Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо", - похвалил президент.
Вместе с тем он поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию. "Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции", - сказал Лукашенко.
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Белоруссия также настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры по данной минэнерго Белоруссии проводит с "Газпромом" и российским минэнерго.
Танкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
11 июня, 15:06
НПЗ в Белоруссии начали получать американскую нефть
12221012
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ПолоцкАлександр ЛукашенкоГазпромВитебская областьБелоруссияЭкономика
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