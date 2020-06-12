https://ria.ru/20200612/1572850806.html
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
2020-06-12T12:50
2020-06-12T15:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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Andre Kalabine
Вирус вроде бы есть, вот пандемии нет и не было. А думать надо о том, как отловить и наказать тех, кто всё это устроил…
20
Анна Гладкова
Хорошо, в Москве все спокойно. Все вышли из самоизоляцмм
19
14
россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта
выхода российских регионов из режима самоизоляции.
На ней каждый субъект окрашен в один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.
Так, темно-оранжевый цвет означает, что в регионе еще действуют запреты, введенные из-за распространения коронавируса, оранжевый — что жителям разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Светло-зеленый символизирует второй этап, на котором открываются крупные магазины и торговые точки, а также некоторые образовательные организации. Темно-зеленым выделены регионы, в которых сняты все карантинные меры и действуют лишь требования к соблюдению правил безопасности.
Согласно этой классификации, большинство субъектов Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений. Жесткие меры по-прежнему сохраняются в Псковской, Смоленской, Ивановской, Амурской и Костромской областях, а также в Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском АО, Дагестане, Якутии, Туве, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и Северной Осетии.
Ко второму этапу снятия ограничений перешли в Карелии, на Кубани, в Калининградской, Саратовской, Тюменской и Омской областях, а также на Камчатке, в Чечне и Калмыкии. Единственным регионом, вышедшим на третий этап, стала Сахалинская область.
В России за весь период эпидемии выявлено 511 423 случая заражения коронавирусом, 6715 человек скончались, более 269 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.