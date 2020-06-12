Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

Девушка катается на велосипеде в парке "Сад будущего" в Москве

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.

На ней каждый субъект окрашен в один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.

Так, темно-оранжевый цвет означает, что в регионе еще действуют запреты, введенные из-за распространения коронавируса, оранжевый — что жителям разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Светло-зеленый символизирует второй этап, на котором открываются крупные магазины и торговые точки, а также некоторые образовательные организации. Темно-зеленым выделены регионы, в которых сняты все карантинные меры и действуют лишь требования к соблюдению правил безопасности.

Согласно этой классификации, большинство субъектов Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений. Жесткие меры по-прежнему сохраняются в Псковской, Смоленской, Ивановской, Амурской и Костромской областях, а также в Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском АО, Дагестане, Якутии, Туве, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и Северной Осетии.

Ко второму этапу снятия ограничений перешли в Карелии, на Кубани, в Калининградской, Саратовской, Тюменской и Омской областях, а также на Камчатке, в Чечне и Калмыкии. Единственным регионом, вышедшим на третий этап, стала Сахалинская область.

В России за весь период эпидемии выявлено 511 423 случая заражения коронавирусом, 6715 человек скончались, более 269 тысяч выздоровели.