https://ria.ru/20200612/1572850772.html
Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
2020-06-12T12:50
2020-06-12T12:50
война в сирии
беженцы
сирия
ливан
в мире
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беженцы, сирия, ливан, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Свыше 30 беженцев вернулись в Сирию
из Ливана
за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 35 беженцев (в том числе: женщин – 10, детей – 18). Из Иордании
через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
В места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск
), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России