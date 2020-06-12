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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
2020-06-12T12:50
война в сирии
беженцы
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беженцы, сирия, ливан, в мире

Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

12:50 12.06.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedМестные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Свыше 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 35 беженцев (в том числе: женщин – 10, детей – 18). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
В места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.
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*Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СириибеженцыСирияЛиванВ мире
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