В Ивановской области умерли еще два пациента с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Два пожилых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Два пожилых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Ивановской области , общее число летальных случаев выросло до 27, сообщает правительство региона.

"Скончались 27 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Информация по двум из них внесена в официальную статистику за последние сутки. Это пациент 81 года из Иванова и пациент 60 лет из Фурманова. У обоих была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что, как и во всех предыдущих случаях, у этих пациентов были тяжелые сопутствующие патологии.

Всего, по состоянию на 12 июня, в Ивановской области зарегистрировано 3228 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 98 диагнозов. Из новых случаев 58 человек были обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 39 человек. Один заболевший прибыл в регион из Москвы

Всего на стационарном лечении находится 784 человека, в том числе на койках с кислородом – 180 человек, на аппаратах ИВЛ - 14 пациентов. За последние сутки в стационары госпитализированы 57 пациентов с пневмониями.

"За сутки выписан 41 человек, суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1348 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - информирует облправительство.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.