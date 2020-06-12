https://ria.ru/20200612/1572850730.html
В Ивановской области умерли еще два пациента с COVID-19
2020-06-12T12:49
2020-06-12T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество
ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости.
Два пожилых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Ивановской области
, общее число летальных случаев выросло до 27, сообщает правительство региона.
"Скончались 27 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Информация по двум из них внесена в официальную статистику за последние сутки. Это пациент 81 года из Иванова и пациент 60 лет из Фурманова. У обоих была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что, как и во всех предыдущих случаях, у этих пациентов были тяжелые сопутствующие патологии.
Всего, по состоянию на 12 июня, в Ивановской области зарегистрировано 3228 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 98 диагнозов. Из новых случаев 58 человек были обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 39 человек. Один заболевший прибыл в регион из Москвы
.
Всего на стационарном лечении находится 784 человека, в том числе на койках с кислородом – 180 человек, на аппаратах ИВЛ - 14 пациентов. За последние сутки в стационары госпитализированы 57 пациентов с пневмониями.
"За сутки выписан 41 человек, суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1348 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - информирует облправительство.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.