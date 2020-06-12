Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572850691.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 50 человек
2020-06-12T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1200x0_80_0_0_8e29fcef9ce5ac6fe0078a420af235eb.jpg
https://ria.ru/20200612/1572850388.html
тверская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572850691.html?chat_room_id=1572850691
Новости
ru-RU
135
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1200x0_80_0_0_8e29fcef9ce5ac6fe0078a420af235eb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_117:0:2846:2047_1200x0_80_0_0_e060e524c304c07a17fc8ce9826b43f1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_458:0:2505:2047_1200x0_80_0_0_ef8838e343f8d93e4a202283bd89bee3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 50 человек

12:49 12.06.2020
135
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области достигло 50, выздоровели более 1,6 тысячи человек, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 11 июня количество летальных случаев выросло до 49.
Врачи переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Вчера, 12:44Распространение нового коронавируса
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 44
"Пятьдесят человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, за первые 12 дней июня в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.
"Со вчерашнего дня выздоровели 38 человек. Всего 1611 заболевших излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2488 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - информирует правительство региона.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
010001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская областьОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Ивановской области умерли еще два пациента с COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Врачи переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 44
Фельдшер
Среди новых заболевших COVID-19 в Саратовской области есть трое детей
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Премьер Армении заявил о напряженной обстановке в больницах
Автомобиль скорой помощи в Иране
В Иране выявили около 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Машина скорой помощи
В Тверской области умерли пять пациентов с коронавирусом
Девушка катается на велосипеде в парке Сад будущего в Москве
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного производственного кооператива Октябрь-Гродно Гродненского района
Белорусы заинтересовались жизнью на селе, заявил Лукашенко
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
В Совфеде не исключили, что Киев готовит "обнуление" Минских соглашений
Певица Наташа Королева
Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
Врач
В Ингушетии количество заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи человек
Тестирование на коронавирус
В Пензенской области 25 детей заразились коронавирусом за сутки
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов
Посол России в Финляндии оценил состояние российско-финских отношений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния