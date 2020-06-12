В Тверской области число жертв коронавируса достигло 50 человек

ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области достигло 50, выздоровели более 1,6 тысячи человек, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 11 июня количество летальных случаев выросло до 49.

"Пятьдесят человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, за первые 12 дней июня в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.

"Со вчерашнего дня выздоровели 38 человек. Всего 1611 заболевших излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2488 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - информирует правительство региона.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.