https://ria.ru/20200612/1572850691.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 50 человек
2020-06-12T12:49
2020-06-12T12:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество
ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости.
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Тверской области
достигло 50, выздоровели более 1,6 тысячи человек, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 11 июня количество летальных случаев выросло до 49.
"Пятьдесят человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, за первые 12 дней июня в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.
"Со вчерашнего дня выздоровели 38 человек. Всего 1611 заболевших излечились от коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2488 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - информирует правительство региона.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.