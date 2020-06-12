Премьер Армении заявил о напряженной обстановке в больницах

"Обстановка критическая. Из 1857 подготовленных для коронавирусных больных коек заняты 1551, из 239 реанимационных коек заняты 204", - заявил Пашинян в парламенте.

Он добавил, что растущие цифры заболеваемости свидетельствуют о том, что граждане страны не строго соблюдают противоэпидемические правила, не исключив, что власти при ухудшении ситуации могут пойти на тотальные ограничения. "Это нанесет сильный удар по нашей экономике", - сказал глава правительства.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлен 15281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек скончались.