https://ria.ru/20200612/1572850658.html
Премьер Армении заявил о напряженной обстановке в больницах
2020-06-12T12:47
2020-06-12T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
армения
в мире
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коронавирус covid-19, никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости.
Премьер Армении Никол Пашинян
заявил в пятницу о напряженной обстановке в больницах республики, где заканчиваются койки для коронавирусных пациентов.
"Обстановка критическая. Из 1857 подготовленных для коронавирусных больных коек заняты 1551, из 239 реанимационных коек заняты 204", - заявил Пашинян в парламенте.
Он добавил, что растущие цифры заболеваемости свидетельствуют о том, что граждане страны не строго соблюдают противоэпидемические правила, не исключив, что власти при ухудшении ситуации могут пойти на тотальные ограничения. "Это нанесет сильный удар по нашей экономике", - сказал глава правительства.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлен 15281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.