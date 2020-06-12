Белорусы заинтересовались жизнью на селе, заявил Лукашенко

"Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки", - приводит слова белорусского лидера агентство Белта. В этой связи он обратился к белорусам, чтобы "они не потеряли возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую "будку", как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии".