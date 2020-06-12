Белорусы заинтересовались жизнью на селе, заявил Лукашенко

МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Пандемия нового коронавируса повысила интерес белорусов к жизни в сельской местности, поэтому целесообразно упрощение условий для приобретения земельных участков за пределами больших городов, заявил в пятницу в Полоцке (Витебская область) президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки", - приводит слова белорусского лидера агентство Белта. В этой связи он обратился к белорусам, чтобы "они не потеряли возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую "будку", как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии".
Белорусский лидер отметил, что в Белоруссии хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки, в том числе в деревнях, на хуторах, для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей, особенно в нынешней эпидемиологической ситуации.
"Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные - купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками", - продолжил Лукашенко. По его словам, понимая ценность подобных приобретений, уже покупают участки в Белоруссии граждане соседних стран, России и Украины, например.
Глава государства поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства. Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах, считает он. "Заплатил деньги - получил документ на владение землей", - обозначил основной принцип президент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались.
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