Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572850531.html
Белорусы заинтересовались жизнью на селе, заявил Лукашенко
2020-06-12T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
полоцк
александр лукашенко
воз
витебская область
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155669/25/1556692571_0:465:1542:1332_1200x0_80_0_0_362af74633c1144890af6f862e5ab449.jpg
https://ria.ru/20200611/1572814366.html
полоцк
витебская область
белоруссия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572850531.html?chat_room_id=1572850531
Новости
ru-RU
312
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155669/25/1556692571_0:465:1542:1332_1200x0_80_0_0_362af74633c1144890af6f862e5ab449.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155669/25/1556692571_0:396:1542:1553_1200x0_80_0_0_f91c375da0acbef785b1489f3a395cbf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155669/25/1556692571_0:232:1542:1774_1200x0_80_0_0_06c6e5b9f5ea4ac127118af8fdcc3292.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, полоцк, александр лукашенко, воз, витебская область, белоруссия, в мире

Белорусы заинтересовались жизнью на селе, заявил Лукашенко

12:46 12.06.2020
312
© РИА НовостиПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрь-Гродно" Гродненского района
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного производственного кооператива Октябрь-Гродно Гродненского района
© РИА Новости
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного производственного кооператива "Октябрь-Гродно" Гродненского района. Архивное фото
МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Пандемия нового коронавируса повысила интерес белорусов к жизни в сельской местности, поэтому целесообразно упрощение условий для приобретения земельных участков за пределами больших городов, заявил в пятницу в Полоцке (Витебская область) президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки", - приводит слова белорусского лидера агентство Белта. В этой связи он обратился к белорусам, чтобы "они не потеряли возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую "будку", как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии".
Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
11 июня, 15:51Распространение нового коронавируса
Лукашенко надеется, что второй волны COVID-19 в Белоруссии не будет
Белорусский лидер отметил, что в Белоруссии хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки, в том числе в деревнях, на хуторах, для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей, особенно в нынешней эпидемиологической ситуации.
"Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные - купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками", - продолжил Лукашенко. По его словам, понимая ценность подобных приобретений, уже покупают участки в Белоруссии граждане соседних стран, России и Украины, например.
Глава государства поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства. Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах, считает он. "Заплатил деньги - получил документ на владение землей", - обозначил основной принцип президент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
580003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПолоцкАлександр ЛукашенкоВОЗВитебская областьБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал шире использовать местные виды топлива
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержали 15 человек
Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
Лукашенко надеется, что второй волны COVID-19 в Белоруссии не будет
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Польша поддержала Литву в ее претензиях к Белорусской АЭС
Ситуация у здания Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Лукашенко рассказал, когда органы заинтересовались Белгазпромбанком
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
В партии "Европейская солидарность" сообщили о слежке за Порошенко
Тьерри Мариани
В выборах президента Белоруссии отсутствует интрига, считает евродепутат
Автомобиль полиции в Париже
В Париже проходит акция протеста полицейских
Президент РФ Владимир Путин
Мир, столкнувшись с новыми угрозами, многое переосмыслил, заявил Путин
Минск
В Белоруссии задержали членов инициативной группы кандидата Бабарико
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Россия следит за рассмотрением дела о "скифском золоте", заявил посол
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Экс-глава Белгазпромбанка заявил, что все его доходы легальные
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния