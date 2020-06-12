В Ингушетии количество заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи человек

НАЛЬЧИК, 12 июн - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Общее число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило 2,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2474 случая заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего 2508 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 1855 человек", - говорится в сообщении

По данным штаба, всего в республике госпитализированы 373 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 204, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5754 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 779 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 532.