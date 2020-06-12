https://ria.ru/20200612/1572850502.html
В Ингушетии количество заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи человек
2020-06-12T12:46
2020-06-12T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, происшествия
НАЛЬЧИК, 12 июн - РИА Новости.
Общее число заболевших коронавирусом в Ингушетии
превысило 2,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2474 случая заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики.
"За сутки выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего 2508 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 1855 человек", - говорится в сообщении
По данным штаба, всего в республике госпитализированы 373 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 204, из них 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5754 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 779 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 532.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.