https://ria.ru/20200612/1572850416.html
В Бельгии выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-12T12:45
2020-06-12T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бельгия
в мире
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коронавирус covid-19, бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости.
Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии
составило 108 (против 142 накануне) человек, всего с середины марта заболели 59 819 человек из числа протестированных, сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 10 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 646 человек, сообщили в минздраве страны.
Сообщается, что госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 89 (против 99 накануне), выписались 45 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординированно на уровне Евросоюза
. ЕК
рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.