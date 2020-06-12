В Бельгии выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

© AP Photo / Francisco Seco Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 108 (против 142 накануне) человек, всего с середины марта заболели 59 819 человек из числа протестированных, сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны.

Скончались 10 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 646 человек, сообщили в минздраве страны.

Сообщается, что госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 89 (против 99 накануне), выписались 45 выздоровевших.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординированно на уровне Евросоюза ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.