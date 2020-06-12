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В Бельгии выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-12T12:45
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коронавирус covid-19, бельгия, в мире

В Бельгии выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом

12:45 12.06.2020
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© AP Photo / Francisco SecoПациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 108 (против 142 накануне) человек, всего с середины марта заболели 59 819 человек из числа протестированных, сообщили в пятницу в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 10 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 646 человек, сообщили в минздраве страны.
Сообщается, что госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 89 (против 99 накануне), выписались 45 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординированно на уровне Евросоюза. ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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