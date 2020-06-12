https://ria.ru/20200612/1572850326.html
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
2020-06-12T12:43
2020-06-12T12:43
война в сирии
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
в мире
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россия, идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии
за сутки зафиксировала одно нарушение, Турция
- ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб
. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России