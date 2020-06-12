Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200612/1572850326.html
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
2020-06-12T12:43
война в сирии
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:143:1276:861_1200x0_80_0_0_2dd12b8a3149f3622716f5fda9cea58d.jpg
https://ria.ru/20200611/1572818719.html
россия
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572850326.html?chat_room_id=1572850326
Новости
ru-RU
2630
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:143:1276:861_1200x0_80_0_0_2dd12b8a3149f3622716f5fda9cea58d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:0:1276:956_1200x0_80_0_0_846d9d23909a4abc785b49465c1bedb0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_145:0:1101:956_1200x0_80_0_0_d6f808bf790302fb1a706858e83757dd.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

12:43 12.06.2020
2630
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России
Министр водных ресурсов Сирии Хусейн Арнус
11 июня, 16:39
Асад назначил министра водных ресурсов Сирии и.о. премьера
111000
Обсудить 0
Война в СирииРоссияИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран отверг доклад ООН о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Ливия
Госдеп возложил ответственность за "интервенцию" Турции в Ливию на Россию
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Более 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении 22 афганских пленных
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
Вид города Триполи, Ливия
Турция намерена создать две военные базы в Ливии, сообщили СМИ
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
Ведомствам поручено заключить контракты на российскую автотехнику
Патруль российской военной полиции
Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии
Нефтяные станки-качалки
Мировые цены на нефть перешли к росту
Здание Международного суда ООН в Гааге
Бельгия поддержала Международный уголовный суд
С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
ШОС планирует построить новый транспортный коридор в Европу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния