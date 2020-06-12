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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572850125.html
Ученые назвали условия, способствующие распространению COVID-19
2020-06-12T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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открытия - риа наука
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Ученые назвали условия, способствующие распространению COVID-19

12:40 12.06.2020 (обновлено: 13:56 12.06.2020)
11878
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 быстрее всего распространяется в регионах с сухим и прохладным климатом. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open.
В рамках исследования ученые оценили, как вирус распространялся в 50 городах мира. Среди них они выделили восемь, где инфекция передавалась от человека к человеку "значительными темпами", — это Ухань, Токио, Тэгу, Кум, Милан, Париж, Сиэтл и Мадрид. Данные брались по состоянию на 10 марта.
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Исследователи заметили, что все эти города расположены в пределах 30-50 градусов северной широты.
Это также соответствует южной и северной границам континентальной части США. В городах, расположенных на этой "полосе", в период пикового распространения коронавируса погода была примерно одинаковой — от пяти до десяти градусов тепла при относительной влажности 44-84 процента.

"Мы полагаем, что вирус SARS-CoV-2 хуже распространяется в условиях высоких температур и влажности", — рассказал агентству UPI один из участников исследования, профессор Института вирусологии при Университете штата Мэриленд Мохаммед Саджади.

Он также отметил, что эту гипотезу еще предстоит проверить и лучший способ сделать это — исследовать поведение вируса в лаборатории, где ученые смогут контролировать климатические изменения.
По данным ВОЗ, в мире COVID-19 заболели более 7,2 миллиона человек, свыше 413 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА НаукаТэгуКумСиэтлУханьМиланСШАПарижТокиоМадрид
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