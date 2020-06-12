Ученые назвали условия, способствующие распространению COVID-19

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 быстрее всего распространяется в регионах с сухим и прохладным климатом. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open.
Исследователи заметили, что все эти города расположены в пределах 30-50 градусов северной широты.
Это также соответствует южной и северной границам континентальной части США. В городах, расположенных на этой "полосе", в период пикового распространения коронавируса погода была примерно одинаковой — от пяти до десяти градусов тепла при относительной влажности 44-84 процента.
"Мы полагаем, что вирус SARS-CoV-2 хуже распространяется в условиях высоких температур и влажности", — рассказал агентству UPI один из участников исследования, профессор Института вирусологии при Университете штата Мэриленд Мохаммед Саджади.
Он также отметил, что эту гипотезу еще предстоит проверить и лучший способ сделать это — исследовать поведение вируса в лаборатории, где ученые смогут контролировать климатические изменения.
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