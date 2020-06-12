Ученые назвали условия, способствующие распространению COVID-19

Исследователи заметили, что все эти города расположены в пределах 30-50 градусов северной широты.

"Мы полагаем, что вирус SARS-CoV-2 хуже распространяется в условиях высоких температур и влажности", — рассказал агентству UPI один из участников исследования, профессор Института вирусологии при Университете штата Мэриленд Мохаммед Саджади.

Он также отметил, что эту гипотезу еще предстоит проверить и лучший способ сделать это — исследовать поведение вируса в лаборатории, где ученые смогут контролировать климатические изменения.