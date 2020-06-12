Воробьев: в Подмосковье предусмотрено голосование по поправкам во дворах

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за избыточных рисков в связи с коронавирусом в большинстве своём проведение недели голосования по поправкам к конституции предусмотрено на придомовых территориях, во дворах жилых домов.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что голосование по поправкам к Конституции РФ для граждан может быть организовано на придомовой территории, если заявок с подобной просьбой будет достаточно.
"С 25 числа начинаем голосовать, понимаем, что здесь нельзя допустить какие- то избыточные риски, поэтому в большинстве своем в эту неделю голосования мы предусмотрим голосования во дворах. Уже такая работа ведётся в разных территориях с управдомами. Сделаем это в максимально комфортном режиме. Те, кто находятся дома, мы придём к ним, а тот кто захочет прийти в избирательный участок, тот сможет это легко сделать ", - сказал Воробьев в эфире "Россия 24".