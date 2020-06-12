https://ria.ru/20200612/1572849985.html
Глава Подмосковья рассказал о еженедельном росте тестирования на COVID-19
2020-06-12T12:36
2020-06-12T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Масштаб тестирования на коронавирус жителей Московской области
растет каждую неделю и доходит до 20 тысяч в день, заявил губернатор региона Андрей Воробьев
.
"Тестирование растет каждую неделю, у нас оно доходит до 20 тысяч пациентов в сутки, плюс ИФА-тесты (на антитела – ред.), плюс экспресс-тесты", - сказал Воробьев в эфире "Россия 24
".
Губернатор также отметил, что около 1000-1300 коек для пациентов с COVID-19 в неделю переводятся в режим плановой работы, при этом в июне будут работать временные госпитали "Патриот" и "Крокус Экспо".
"Они пока есть, они служат такими транзитными госпиталями... Пока в июне месяце мы их оставляем. Затем будем убирать "Патриот", после "Патриота" - уже "Крокус", - сказал Воробьев.
По его словам, в последние недели в регионе снижается число госпитализаций пациентов с подозрением на COVID-19.
"Последние две - две с половиной недели мы видим каждый день минус госпитализаций. С точки зрения (того, что) выписалось больше, чем госпитализировалось", - заключил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.