Глава Подмосковья рассказал о еженедельном росте тестирования на COVID-19

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Масштаб тестирования на коронавирус жителей Масштаб тестирования на коронавирус жителей Московской области растет каждую неделю и доходит до 20 тысяч в день, заявил губернатор региона Андрей Воробьев

"Тестирование растет каждую неделю, у нас оно доходит до 20 тысяч пациентов в сутки, плюс ИФА-тесты (на антитела – ред.), плюс экспресс-тесты", - сказал Воробьев в эфире " Россия 24 ".

Губернатор также отметил, что около 1000-1300 коек для пациентов с COVID-19 в неделю переводятся в режим плановой работы, при этом в июне будут работать временные госпитали "Патриот" и "Крокус Экспо".

"Они пока есть, они служат такими транзитными госпиталями... Пока в июне месяце мы их оставляем. Затем будем убирать "Патриот", после "Патриота" - уже "Крокус", - сказал Воробьев.

По его словам, в последние недели в регионе снижается число госпитализаций пациентов с подозрением на COVID-19.

"Последние две - две с половиной недели мы видим каждый день минус госпитализаций. С точки зрения (того, что) выписалось больше, чем госпитализировалось", - заключил губернатор.