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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572849913.html
ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной
2020-06-12T18:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

ВОЗ посчитала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьезной

12:34 12.06.2020 (обновлено: 18:17 12.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске. Архивное фото
МИНСК, 12 июн — РИА Новости. Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи коронавируса COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией, заявил в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению до менее 900, а за предыдущие сутки и до менее 800 случаев заболевания. Также, по данным Минздрава, растет число выздоровевших и выписанных пациентов. На четверг в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 51 816, в том числе сообщалось о 293 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация. И мы действительно видим, что с наступлением лета, может быть, накопилась какая-то усталость у людей, люди привыкли и перестают осознавать вот эту опасность, которая все еще существует. Это, конечно, очень волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся еще, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение количества новых случаев регистрируемых", — приводит слова Бердыклычева агентство Sputnik Беларусь.
Представитель ВОЗ напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности — гигиены, респираторного этикета, социального дистанцирования.
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На вопрос о том, пойдет ли летом заболеваемость COVID-19 на спад, Бердыклычев ответил, что в разгар эпидемии делать выводы достаточно рано, "нужен сбор данных и ретроспективный анализ", потому что методика стран по выявлению и регистрированию достаточно отличается. Однако сейчас, по его словам, у этого вируса сезонности нет.
Специалист также обратил внимание на то, что определенные тенденции можно наблюдать и по опыту других стран. В качестве примера представитель ВОЗ назвал ряд государств, которые принимали жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом, и, пока они действовали, количество новых случаев снижалось, однако после снятия ограничений опять фиксируется рост числа инфицированных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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