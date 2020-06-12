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Медведев принял участие во флэшмобе в честь Дня России
2020-06-12T12:32
празднование дня россии — 2020
день россии
дмитрий медведев
единая россия
общество
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празднование дня россии — 2020, день россии, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев принял участие во флэшмобе в честь Дня России

12:32 12.06.2020
1477
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в День России принял участие во флэшмобе #этомояРоссия, опубликовав в соцсетях фотографии трёх регионов страны, сообщает пресс-служба ЕР.
В пятницу страна отмечает День России.
"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником и опубликовал на своей странице в соцсетях три фотографии регионов России, которые он сделал лично", - говорится в сообщении.
Флэшмоб запустили в соцсетях активисты ЕР в честь Дня России. К нему уже присоединились жители разных регионов страны. Участники акции публикуют на страницах своих социальных сетей сообщения о том, что для них значит Россия, выкладывают фото и видео о своей малой Родине, значимых исторических событиях, личностях, произведениях литературы и искусства.
Участники праздничного концерта, посвященного Дню России
Вчера, 00:12
День России отметят праздничным концертом и патриотическими флешмобами
9300215
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Празднование Дня России — 2020День РоссииДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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