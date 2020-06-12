https://ria.ru/20200612/1572849778.html
Медведев принял участие во флэшмобе в честь Дня России
2020-06-12T12:32
2020-06-12T12:32
празднование дня россии — 2020
день россии
дмитрий медведев
единая россия
общество
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празднование дня россии — 2020, день россии, дмитрий медведев, единая россия, общество
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости.
Председатель "Единой России
" Дмитрий Медведев
в День России принял участие во флэшмобе #этомояРоссия, опубликовав в соцсетях фотографии трёх регионов страны, сообщает пресс-служба ЕР.
В пятницу страна отмечает День России
.
"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником и опубликовал на своей странице в соцсетях три фотографии регионов России, которые он сделал лично", - говорится в сообщении.
Флэшмоб запустили в соцсетях активисты ЕР в честь Дня России. К нему уже присоединились жители разных регионов страны. Участники акции публикуют на страницах своих социальных сетей сообщения о том, что для них значит Россия, выкладывают фото и видео о своей малой Родине, значимых исторических событиях, личностях, произведениях литературы и искусства.