Медведев принял участие во флэшмобе в честь Дня России

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником и опубликовал на своей странице в соцсетях три фотографии регионов России, которые он сделал лично", - говорится в сообщении.

Флэшмоб запустили в соцсетях активисты ЕР в честь Дня России. К нему уже присоединились жители разных регионов страны. Участники акции публикуют на страницах своих социальных сетей сообщения о том, что для них значит Россия, выкладывают фото и видео о своей малой Родине, значимых исторических событиях, личностях, произведениях литературы и искусства.