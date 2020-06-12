Посол США от имени Трампа поздравил россиян с праздником

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американский посол в Москве Джон Салливан от имени президента США Дональда Трампа поздравил граждан России с государственным праздником.
"Поздравляю россиян с Днем России, отмечающим в этом году круглую дату: 30 лет со времени подписания декларации о государственном суверенитете РСФСР. США приветствуют демократические преобразования, которые Россия начала три десятилетия назад", — отметил Салливан в заявлении, опубликованном в Twitter дипмиссии.
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Он также выразил надежду, что народы двух стран смогут "объединиться и сейчас, когда мы вместе преодолеваем глобальные вызовы сегодняшнего дня, включая пандемию COVID-19".
"В эту тридцатую годовщину независимости России мы вновь подтверждаем наше желание сотрудничать с народом России во имя мирной жизни для всех наших граждан", — добавил посол.
Свои поздравления Владимиру Путину направил и молдавский лидер Игорь Додон.
"У молдо-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов. В этом контексте хочу подтвердить готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес", — подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что в республике с большим уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей страны.
"Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции, — говорится в поздравлении белорусского лидера.
Также поздравительную телеграмму по случаю Дня России прислал глава КНДР Ким Чен Ын.
"Сегодня российский народ под вашим энергичным руководством, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России, чему народ КНДР искренне радуется", — приводит его слова северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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