Посол США от имени Трампа поздравил россиян с праздником

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американский посол в Москве Джон Салливан от имени президента США Дональда Трампа поздравил граждан России с государственным праздником. Американский посол вот имени президентаДональда Трампа поздравил граждан России с государственным праздником.

"Поздравляю россиян с Днем России, отмечающим в этом году круглую дату: 30 лет со времени подписания декларации о государственном суверенитете РСФСР. США приветствуют демократические преобразования, которые Россия начала три десятилетия назад", — отметил Салливан в заявлении, опубликованном в Twitter дипмиссии.

Он также выразил надежду, что народы двух стран смогут "объединиться и сейчас, когда мы вместе преодолеваем глобальные вызовы сегодняшнего дня, включая пандемию COVID-19".

"В эту тридцатую годовщину независимости России мы вновь подтверждаем наше желание сотрудничать с народом России во имя мирной жизни для всех наших граждан", — добавил посол.

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"У молдо-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов. В этом контексте хочу подтвердить готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес", — подчеркнул он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что в республике с большим уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей страны.

"Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции, — говорится в поздравлении белорусского лидера.