"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост губернатора ЕАО

"В ходе XXXIII конференции регионального отделения "Единой России" в Еврейской автономной области делегаты единогласно поддержали кандидатуру Ростислава Гольдштейна для выдвижения на выборах высшего должностного лица, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Гольдштейн поблагодарил партийцев за доверие и поддержку. Он отметил, что в основе его предвыборной программы лежит "участие жителей в решении проблем".

"Уверен, что сами жители знают, что нужно делать в первую очередь. А власть, опираясь на их мнение, сможет работать более эффективно", - цитирует Гольдштейна пресс-служба ЕР.

С целью вовлечения жителей в жизнь региона ЕР организует на всех своих партплощадках в ЕАО проект "Народные сходы". В нем примут участие жители, депутаты от партии, представители органов муниципальной власти. Каждый сможет предложить проект и проголосовать за тот, который, по его мнению, является самым важным. Как разъяснил Гольдштейн, на основе предложений людей будет формироваться инициативный бюджет и предвыборная программа.