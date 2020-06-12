https://ria.ru/20200612/1572849661.html
"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост губернатора ЕАО
2020-06-12T12:31
2020-06-12T12:31
ростислав гольдштейн
единая россия
еврейская автономная область
политика
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ростислав гольдштейн, единая россия, еврейская автономная область, политика
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости.
"Единая Россия
" выдвинула врио губернатора Еврейской автономной области
, секретаря своего реготделения кандидатом на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.
"В ходе XXXIII конференции регионального отделения "Единой России" в Еврейской автономной области делегаты единогласно поддержали кандидатуру Ростислава Гольдштейна
для выдвижения на выборах высшего должностного лица, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Гольдштейн поблагодарил партийцев за доверие и поддержку. Он отметил, что в основе его предвыборной программы лежит "участие жителей в решении проблем".
"Уверен, что сами жители знают, что нужно делать в первую очередь. А власть, опираясь на их мнение, сможет работать более эффективно", - цитирует Гольдштейна пресс-служба ЕР.
С целью вовлечения жителей в жизнь региона ЕР организует на всех своих партплощадках в ЕАО проект "Народные сходы". В нем примут участие жители, депутаты от партии, представители органов муниципальной власти. Каждый сможет предложить проект и проголосовать за тот, который, по его мнению, является самым важным. Как разъяснил Гольдштейн, на основе предложений людей будет формироваться инициативный бюджет и предвыборная программа.
Ранее президиум генерального совета ЕР поддержал кандидатуру Гольдштейна и глав ряда других регионов для выдвижения на губернаторские выборы от партии.