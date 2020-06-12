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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 36 тысяч
2020-06-12T12:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индонезия
в мире
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коронавирус covid-19, индонезия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 36 тысяч

12:28 12.06.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 36 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, всего с начала вспышки в стране медики выявили 36 406 случаев заражения, за сутки число случаев увеличилось на 1111. Накануне прирост составлял 979 зараженных. За время распространения болезни в Индонезии скончались 2 048 зараженных.
После заболевания COVID-19 в Индонезии выздоровели 13 213 человек или 36,3% от общего числа заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндонезияВ мире
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