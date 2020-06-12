Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 36 тысяч

По данным минздрава, всего с начала вспышки в стране медики выявили 36 406 случаев заражения, за сутки число случаев увеличилось на 1111. Накануне прирост составлял 979 зараженных. За время распространения болезни в Индонезии скончались 2 048 зараженных.