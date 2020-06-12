Число зараженных коронавирусом в Индонезии превысило 36 тысяч

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 36 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, всего с начала вспышки в стране медики выявили 36 406 случаев заражения, за сутки число случаев увеличилось на 1111. Накануне прирост составлял 979 зараженных. За время распространения болезни в Индонезии скончались 2 048 зараженных.
После заболевания COVID-19 в Индонезии выздоровели 13 213 человек или 36,3% от общего числа заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.