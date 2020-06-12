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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572849541.html
Президент Молдавии выступил против повторного введения ограничений
2020-06-12T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
игорь додон
воз
молдавия
в мире
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коронавирус covid-19, игорь додон, воз, молдавия, в мире

Президент Молдавии выступил против повторного введения ограничений

12:27 12.06.2020
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что рост числа выявленных случаев коронавируса - это не повод возвращаться к ограничениям.
"Нам предлагают снова ввести чрезвычайное положение, остановить экономическую деятельность, но мы не может этого позволить. Я уверен, что мы с этим справимся, эта "волна" – последствие снятых в мае ограничений, но она схлынет. Однако ситуация зависит и от каждого из нас", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Президент отметил, что остановка экономической деятельности будет иметь негативные последствия. При этом он допускает, что власти могут ввести дополнительные меры безопасности.
"Важно обнаружить самые высокие риски и разобраться с ними: это общественный транспорт, полиция должна работать более активно, нужно понять, как быть с бюджетниками, возможно, им стоит оставаться дома", - отметил Додон.
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Ранее власти Молдавии сообщили о 10727 зарегистрированных случаях коронавируса, 375 из которых стали летальными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Игорь ДодонВОЗМолдавияВ мире
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