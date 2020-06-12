Президент Молдавии выступил против повторного введения ограничений

Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе. Архивное фото

Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что рост числа выявленных случаев коронавируса - это не повод возвращаться к ограничениям.

"Нам предлагают снова ввести чрезвычайное положение, остановить экономическую деятельность, но мы не может этого позволить. Я уверен, что мы с этим справимся, эта "волна" – последствие снятых в мае ограничений, но она схлынет. Однако ситуация зависит и от каждого из нас", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook

Президент отметил, что остановка экономической деятельности будет иметь негативные последствия. При этом он допускает, что власти могут ввести дополнительные меры безопасности.

"Важно обнаружить самые высокие риски и разобраться с ними: это общественный транспорт, полиция должна работать более активно, нужно понять, как быть с бюджетниками, возможно, им стоит оставаться дома", - отметил Додон.

Ранее власти Молдавии сообщили о 10727 зарегистрированных случаях коронавируса, 375 из которых стали летальными.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.