https://ria.ru/20200612/1572849541.html
Президент Молдавии выступил против повторного введения ограничений
2020-06-12T12:27
2020-06-12T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
игорь додон
воз
молдавия
в мире
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коронавирус covid-19, игорь додон, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости.
Президент Молдавии Игорь Додон
заявил в пятницу, что рост числа выявленных случаев коронавируса
- это не повод возвращаться к ограничениям.
"Нам предлагают снова ввести чрезвычайное положение, остановить экономическую деятельность, но мы не может этого позволить. Я уверен, что мы с этим справимся, эта "волна" – последствие снятых в мае ограничений, но она схлынет. Однако ситуация зависит и от каждого из нас", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook
.
Президент отметил, что остановка экономической деятельности будет иметь негативные последствия. При этом он допускает, что власти могут ввести дополнительные меры безопасности.
"Важно обнаружить самые высокие риски и разобраться с ними: это общественный транспорт, полиция должна работать более активно, нужно понять, как быть с бюджетниками, возможно, им стоит оставаться дома", - отметил Додон.
Ранее власти Молдавии сообщили о 10727 зарегистрированных случаях коронавируса, 375 из которых стали летальными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.