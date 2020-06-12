В Тульской области число умерших с коронавирусом выросло до 55

Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными

ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Тульской области , общее число летальных случаев выросло до 55, количество выздоровевших превысило 3 тысячи, сообщает правительство региона.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Выздоровели 209 жителей Тулы и других районов области", - говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5147 человек, число выздоровевших выросло до 3170.

"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 20 до 70 лет скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Щекина и Щекинского района", - сообщает облправительство.

Всего регионе умерли 55 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.