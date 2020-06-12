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В Тульской области число умерших с коронавирусом выросло до 55
2020-06-12T12:22
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В Тульской области число умерших с коронавирусом выросло до 55

12:22 12.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 55, количество выздоровевших превысило 3 тысячи, сообщает правительство региона.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Выздоровели 209 жителей Тулы и других районов области", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5147 человек, число выздоровевших выросло до 3170.
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"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 20 до 70 лет скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Щекина и Щекинского района", - сообщает облправительство.
Всего регионе умерли 55 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТулаТульская область
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