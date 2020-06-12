Балеары начнут пилотный проект по приему туристов из стран Шенгена

МАДРИД, 12 июн – РИА Новости. Правительство Испании разрешило Балеарским островам начать принимать первых туристов из стран Шенгенской зоны с 15 июня, следует из указа министерства здравоохранения.

Речь идет о пилотном проекте, на котором настаивали балеарские власти. Цель - установить "безопасные туристические коридоры" еще до истечения режима повышенной готовности 21 июня и "проверить работу модели по снятию временного контроля на внутренних границах и восстановлению свободы передвижения".

Минздрав надеется, что эта пилотная программа поможет отслеживать прибытие туристов и возможные завезенные случаи коронавируса.

При этом на момент запуска проекта на Балеарских островах не должно выявляться более девяти случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в течение семи дней подряд. Этот же показатель не должен быть превышен в стране происхождения туристов. Вылететь на Балеары можно лишь напрямую из аэропорта, обеспеченного необходимым санитарным контролем. Турист должен жить в той же стране, где расположен этот аэропорт.

Иностранцы по прибытию не будут обязаны проходить 14-дневный карантин в Испании, однако должны будут готовы предоставить обратный билет и доказать, что у них есть, где разместиться в Испании, находиться в стране они должны не менее пяти дней.

Авиакомпании обязаны информировать о ежедневном максимальном количестве билетов, которые они собираются продавать, а также предоставлять анкеты о состоянии здоровья с данными о пассажирах и их местонахождении на островах. В аэропортах прибытия пассажиры должны проходить медицинский контроль.

В середине мая председатель правительства Балеарских островов Франсина Арменголь рассказала РИА Новости, что региональные власти хотели бы запустить в конце июня пилотный проект приема иностранных туристов, а в июле начать принимать первые организованные туристические группы.

Еврокомиссия рекомендовала в четверг государствам-членам Евросоюза , Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года, однако министр иностранных дел Аранча Гонсалес заявила, что Испания это сделает в конце июня.