На Ямале число случаев заражения коронавирусом превысило три тысячи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 3 тысячи, за минувшие сутки скончались два пациента с инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

"По состоянию на 12 июня Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. За весь период в ЯНАО подтверждено 3086 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1487 человек", - говорится в сообщении.

Число выявленных за сутки заразившихся на Ямале впервые превысило 100 с середины мая. Около половины новых случаев приходится на Новый Уренгой , где ситуация с распространением инфекции, как отмечают региональные власти, остается напряженной. На территории крупнейшего города ЯНАО коронавирусом заразились уже 787 человек, еще около 700 инфицированных - на местных предприятиях.

Именно в Новом Уренгое за сутки скончались два пациента с COVID-19, сообщила замглавы округа Татьяна Бучкова.

"Мужчина 65 лет заболел в конце мая... Больной был переведен на поддержку аппарата ИВЛ. Однако усилия врачей не дали результата. Второй летальный случай у мужчины 54 лет, который заболел еще в начале мая. Был госпитализирован с диагнозом внебольничной двусторонней пневмонии. Почти месяц провел на аппарате ИВЛ, но организм не отозвался на терапию", - приводит штаб слова Бучковой.

Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, на Ямале достигло 15. Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 21 июня.