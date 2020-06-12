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Распространение нового коронавируса
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На Ямале число случаев заражения коронавирусом превысило три тысячи
2020-06-12T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новый уренгой
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой

На Ямале число случаев заражения коронавирусом превысило три тысячи

12:14 12.06.2020
333
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 3 тысячи, за минувшие сутки скончались два пациента с инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
"По состоянию на 12 июня Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. За весь период в ЯНАО подтверждено 3086 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1487 человек", - говорится в сообщении.
Число выявленных за сутки заразившихся на Ямале впервые превысило 100 с середины мая. Около половины новых случаев приходится на Новый Уренгой, где ситуация с распространением инфекции, как отмечают региональные власти, остается напряженной. На территории крупнейшего города ЯНАО коронавирусом заразились уже 787 человек, еще около 700 инфицированных - на местных предприятиях.
Именно в Новом Уренгое за сутки скончались два пациента с COVID-19, сообщила замглавы округа Татьяна Бучкова.
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"Мужчина 65 лет заболел в конце мая... Больной был переведен на поддержку аппарата ИВЛ. Однако усилия врачей не дали результата. Второй летальный случай у мужчины 54 лет, который заболел еще в начале мая. Был госпитализирован с диагнозом внебольничной двусторонней пневмонии. Почти месяц провел на аппарате ИВЛ, но организм не отозвался на терапию", - приводит штаб слова Бучковой.
Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, на Ямале достигло 15. Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 21 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый Уренгой
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