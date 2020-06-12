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В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-12T12:11
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В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом

12:11 12.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Еще двое больных коронавирусом скончались в Кировской области, количество погибших от новой коронавирусной инфекции увеличилось до 25, сообщает оперштаб региона.
По состоянию на утро 12 июня в Кировской области выявлено 29 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Всего в регионе зарегистрировано 2524 случая заражения коронавирусом.
"Количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 25 случаев. В инфекционном госпитале скончались два жителя города Кирова 66 и 70 лет", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии находятся 35 человек, из них 19 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 12 человек – на ИВЛ. "Все госпитализированные получают необходимое лечение в полном объёме, в том числе новый лекарственный препарат "Авифавир", поступивший накануне во все инфекционные госпитали региона. Его по показаниям назначили 290 пациентам", - отмечается в сообщении.
За прошедшие сутки из больниц с выздоровлением выписали 100 человек, общее количество выздоровевших составляет 1578 человек.
Около 9 тысяч человек продолжают наблюдаться медицинскими работниками на дому. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 25031 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская область
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