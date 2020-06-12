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Распространение нового коронавируса
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В Эстонии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-12T12:03
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коронавирус covid-19
воз
эстония
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коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

12:03 12.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на шесть, достигнув 1970, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1970 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 94 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Таллин
11 июня, 11:13Распространение нового коронавируса
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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